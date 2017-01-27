Kaymakam'dan Yol Denetimleri

Tekirdağ’ın Saray İlçesi Kaymakamı Alp Arslan, ilçede yapılan yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi.

Kaymakam'dan Yol Denetimleri

Tekirdağ'ın Saray İlçesi Kaymakamı Alp Arslan, ilçede yapılan yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi.

Saray Kaymakamı Alp Arslan, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Büyükyoncalı mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi. Kaymakam Arslan, görevli ekipten bilgi alarak, uygulama alanından ayrıldı. - TEKİRDAĞ

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