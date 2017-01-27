Tekirdağ'ın Saray İlçesi Kaymakamı Alp Arslan, ilçede yapılan yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi.
Saray Kaymakamı Alp Arslan, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Büyükyoncalı mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi. Kaymakam Arslan, görevli ekipten bilgi alarak, uygulama alanından ayrıldı. - TEKİRDAĞ
Kaymakam'dan Yol Denetimleri
Tekirdağ’ın Saray İlçesi Kaymakamı Alp Arslan, ilçede yapılan yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi.
Tekirdağ'ın Saray İlçesi Kaymakamı Alp Arslan, ilçede yapılan yol kontrol ve arama uygulamalarını denetledi.
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