Kaymakam'dan Teog'a Girecek Öğrencilere Destek

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, ilçede Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavına girecek her öğrenciye masa ve sandalye desteğinde bulunacaklarını bildirdi.



Kaymakam Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci önceliklerinin eğitim olduğunu belirtti.



Eğitime yapılan yatırımın boşa gitmeyeceğini aktaran Emeç, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda öğrencilerimizin daha başarılı olmaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu yıl TEOG'a girecek öğrencilere evlerinde uygun ortamda ders çalışmaları için her öğrenciye masa ve sandalye desteğinde bulunacağız. Ayrıca, yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile halkımıza ve öğrencilerimize heyecan katacak milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkaracak okul öncesi eğitimde olsun, gerek sosyal ve kültürel etkinliklerde gerekse sportif etkinliklerde acil eylem planı hazırladık. İkinci eğitim döneminde bunları uygulamaya koyacağız."