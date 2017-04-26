Kaymakam Coşkun: "Kız Çocukların Okumasına Önem Vereceğiz"

Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, kız çocuklarının okumasına önem vereceklerini söyledi.



Kaymakam Coşkun, ilçedeki kız çocuklarının okuması, öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda ailelere ziyaret gerçekleştirdi. Kız çocuklarının okumasına önem vereceklerini vurgulayan Kaymakam Coşkun, bayanlar arasında okuma yazma oranının artırılması konusunda çok çalışacaklarını söyledi. Kaymakam Coşkun, "Biz, kız öğrencilerimizin okumasına büyük önem veriyoruz. İlçemizin özellikle eğitim alanında kalkınması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Okula bütün kızların gönderilmesi için çalışıyoruz. Bunun yanında okuma yazma bilmeyen bayanlarımız içinde Halk Eğitim Merkezi okuma yazma kursu açmıştır. İsteyenler müracaat edebilir" diye konuştu.



Kaymakam Ömer Coşkun, bütün anne ve babaların çocuklarını okutmayı, okula göndermeyi isteyeceğini belirterek, devletin okuyan herkese yardımcı olduğunu ifade etti. - OSMANİYE