Kaymakam Coşkun: "Devlet Daima Vatandaşının Yanındadır"

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, köy ziyaretleri kapsamında Yazıboyu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaymakam Coşkun, beraberindekiler ile Yazıboyu Köyü Muhtarı Yusuf Hökelek ve vatandaşların taleplerini dinledi.



Sumbas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın tespit ettiği muhtaç aileler ile hasta ve yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Coşkun, vatandaşların isteklerini not aldı.



Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu belirten Kaymakam Coşkun, ziyaretlerle devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Coşkun, "Ziyaretlerde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek isteyip çekingenliği nedeniyle gidemeyenlere cesaret veriyoruz. Görüşmeler sayesinde hem sorunların çözüm sürecini kısaltmayı hem de en iyi hizmeti verebilme imkanını sağlıyoruz" dedi. - OSMANİYE