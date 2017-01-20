Kaymakam Çoban, Vatandaşları Dinledi

Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, ilçedeki vatandaşların istek, şikayet ve sorunlarını dinlemek için toplantı düzenledi.



Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen ve bundan sonra belirli aralıklarla yapılması planlanan muhtarlar toplantısına Çoban'ın yanı sıra, resmi kurum müdürleri ve 15 Mahalle muhtarı katıldı.



Yapılan toplantıda daire amirleri, Mahalle muhtarlarının sorun talep ve önerilerini dinledi.



Kaymakam Çoban, toplantının ardından muhtar ve daire amirleriyle birlikte Aziziye Mahallesi'nde kıraathanade vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşlar ile sohbet eden Çoban, onların sorun, talep ve önerilerini dinledi.



Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Çoban, vatandaşlarla buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımız oldukça verimli geçti. Bundan sonra düzenli olarak bu toplantılarımızı yaparak, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz." diye konuştu.