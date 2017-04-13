Kaymakam Çınar, Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, il merkezinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.



Kaymakam Çınar, Van'da düzenlenen kick boks, oryantiring ve okçuluk yarışmasında büyük başarı elde eden Atatürk İlk ve Ortaokul ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta başarı gösterenleri makamında kabul etti. Kaymakam Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Arvas, Atatürk İlk ve Ortaokulu Müdürü Hasan Emre, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kemal Karaman ile birlikte makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar, "Sporun her alanda faydası var. Dilerim daha iyi başarı elde edersiniz. Başarıyı muhafaza etmek önemli, ama daha önemlisi bu başarıyı daha da ileriye götürmektir" dedi.



Öğrencilerden tek tek hedeflerini de soran Kaymakam Çınar, "Hedeflere ulaşmak için azim göstermeniz lazım. Hepinizin söylediği hedefler çok çok güzel. En önemlisi hedefsiz olmamanızdır. Ama hedeflerinize de ulaşabilmeniz için çalışmanız lazım. Sizlerin hedefsiz olmamanız beni çok sevindirdi. Farklı farklı olabilir, bazen de değişebilir, ama mutlaka bir hedefiniz olsun" diye konuştu.



Kaymakam Çınar, ardından öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - VAN