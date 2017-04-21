Kaymakam Çakıcı'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Kaymakam Çakıcı, mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yılında kurulmasının onuruna, sadece ülkemiz çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına da ithaf edilen ve kutlanan milli bayramlarımızdan biridir. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve dolayısıyla halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasının ilk günü olması nedeniyle 'Ulusal Egemenlik' açısından da önemli bir anlam taşır. Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, çocukları milletin geleceği olarak gördüğünden onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli birer vesiledir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmış olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum "dedi. - BİLECİK