Kaymakam Çakıcı Beşevler Köyü Sakinleriyle Buluştu

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, beraberindeki heyet ile Beşevler Köyü sakinleriyle bir araya geldi.



Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, köy kahvehanesindeki buluşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Köylülerin sorunlarını da dinledikten sonra bir açıklama yapan Kaymakam Çakıcı, "Köyümüzün sorunları, hepimizin sorunu. Allah huzurumuzu bozmasın, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim kılsın. Gerisi kolay. Yol yapılır, su yapılır, her şey yapılır. Yeter ki huzurumuz olsun. Huzurumuz olduktan sonra birliğimiz bir olduktan sonra yapamayacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.



Köyleriyle ilgili kaymakam Çakıcı'ya bilgi veren, sorunları anlatan Köy Muhtarı Sezai Demirtaş ise, Kaymakam Çakıcı'nın köye kadar gelip köyün sorunlarıyla ve köy halkıyla yakından ilgilenmesinin, sohbet etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Köy halkım adına Kaymakamımız Edip Çakıcı'ya, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel'e ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK