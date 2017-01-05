Kaymakam Çağlar'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Baydağ Özdemir ve İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Hükümet Konağı'nda gerçekleşen ziyarette Akbıyık, Bigadiç için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstermek için teşkilat olarak hazır olduklarını ifade etti.



Çağlar ise, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek birlikte çalışmanın güzel olacağını vurguladı.