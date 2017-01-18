Kaymakam Baytok, Gülşehir'i Gezdi

Gülşehir Kaymakamı Muhammet Sait Baytok, yeni göreve başladığı ilçede, tarihi ve turistlik mekanları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Baytok, Gülşehir'in turizm potansiyelini yerinde görmek için çıktığı gezide, kent merkezindeki tarihi Aziz Dimitrios ve Saint Jean Kiliselerini ziyaret etti.



Müze yetkililerinden Saint Jean Kilisesi'nin ön kısmında bulunan ve turizme bugüne kadar açılmamış olan kayadan oyma evlerden oluşan yeraltı şehri hakkında bilgi alan Baytok, Saint Jean Kilisesi'nin yeterli tanıtımının yapılmasıyla ilçeye gelen turist sayısının artacağına inandığını kaydetti.



Baytok, incelemelerinin ardından kent merkezindeki bir kıraathaneye de konuk olarak, vatandaşlarla sohbet etti.



Vatandaşlara, zaman buldukça kitap okumaları yönünde tavsiyede bulunan Baytok, "Kıraat kelimesi okumak anlamına, hane kelimesi ise filin gerçekleştirildiği mekan anlamı taşıyor. Dolayısıyla kıraathaneler ismine uygun şekilde kitap okuma yeri olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.