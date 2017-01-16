Kaymakam Balkanlıoğlu, Muhtarlarla Buluştu

Gümüşhacıköy Kaymakam Vekili Adem Balkanlıoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Kaymakam Balkanlıoğlu, İlçe Halk Kütüphanesinde yapılan toplantıda, köylerin mevcut durumları ve sorunları hakkında muhtarlardan bilgi aldı.



Köylerin sorunlarını çözüp eksikleri gidermek için köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Balkanlıoğlu, köy muhtarlarından görevlerini mevzuata uygun olarak yürütmelerini istedi.



Balkanlıoğlu, muhtarlardan köylerinde yardıma muhtaç dar gelirli vatandaşları tespit etmelerini, tüm vatandaşlara adil davranmalarını, yardımcı olmalarını, vatandaşın dert ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için ilgili makamlara bildirilmesi ve takibi konusunda gerekli titizliği göstermelerini de talep ederek, şöyle konuştu:



"Devlet olmanın, kamu görevlisi olmanın, vatandaşa hizmet etmenin ne gerektirdiği, hangi noktalar üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Şu an için öncelikli olan köylerimizin elektrik, yol ve içme sularıdır. Burada toplanmamızın nedeni köylerimizin sorunlarına bir arada çözüm aramaktır. Köy sorunlarını burada tartışarak muhtar arkadaşların çözüm arayışlarını dinlemektir."