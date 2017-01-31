Kaymakam Avcı, Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayi Entegrasyonu Toplantısına Katıldı

Kilis Vali Yardımcısı ve Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı başkanlığında tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonu toplantısı yapıldı.



Gıda Tarım ve Havancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkanlık eden Kaymakam Avcı, snievizyon eşliğinde sunum yapıldı. Sunumda, "doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasının dikkate alınması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi" konuları yer aldı. Ayrıca sunumda tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları da gündeme geldi.



Toplantıya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, İl Bilim ve Sanayi Teknoloji Müdürü Ercan Dadlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Hamdemirci, ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu katıldı. - KİLİS