Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, il ve ilçelerin jandarma komutanlarıyla, Vali Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.
Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Yavuz, gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.
Asker ocağını peygamber ocağı olarak gördüklerini ifade eden Yavuz, Mehmetçiğin halkın göz bebeği olduğunu anlattı.
Yavuz, fedakar görevlerinden ötürü komutanlara teşekkür etti.
Kaymakam Arslan ve Komutanlardan Vali Yavuz'a Ziyaret
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, il ve ilçelerin jandarma komutanlarıyla, Vali Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, il ve ilçelerin jandarma komutanlarıyla, Vali Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads