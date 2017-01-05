Kaymakam Arslan ve Komutanlardan Vali Yavuz'a Ziyaret

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, il ve ilçelerin jandarma komutanlarıyla, Vali Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.



Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Yavuz, gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.



Asker ocağını peygamber ocağı olarak gördüklerini ifade eden Yavuz, Mehmetçiğin halkın göz bebeği olduğunu anlattı.



Yavuz, fedakar görevlerinden ötürü komutanlara teşekkür etti.