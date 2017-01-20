Kaymakam Arslan, Pöh Adaylarıyla Toplantı Yaptı

Sivas'ın Hafik ilçesi Kaymakamı İdris Arslan, Polis Özel Harekat (PÖH) fiziki mülakatlarında başarılı olan adaylarla moral ve motivasyon toplantısı yaptı.



Hafik Kaymakamlığı toplantı salonunda, Hafik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yahya Yıldırım ve adayların katılımıyla düzenlenen toplantıda Kaymakam Arslan adaylara başarı diledi.



Adaylara yapılacak sözlü mülakatlarla ilgili bilgilerini ve tecrübelerini paylaşan Arslan, "Onurlu bir mesleği tercih etmeniz ve bu yoldaki başarınız bizi de mutlu etti. Hayırlısı ile başarılarınızın devamının da geleceğine inanıyorum." dedi.



Hafik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Yıldırım da adayların gösterdikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.