Kaymakam Arslan Evi Yanan Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz hafta içerisinde çıkan yangın sonucunda oturdukları ev zarar gören şehit ailesini ziyaret eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Sizlerin derdi, bizlerin derdidir. İnşallah en kısa sürede sıkıntılarınızı gidereceğiz" dedi.



5 Mayıs 1995'te Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Ercan Aydın'ın ailesine ait Menteş Mahallesi'ndeki evde geçtiğimiz hafta Cuma günü çıkan yangın sonucunda ikamette önemli derecede hasar meydana gelmişti.



Meydana gelen olay sırasında Milas'ta bulunmayan Kaymakam Eren Arslan, ilçeye dönünce havaalanından ilk olarak şehit ailesinin evini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Milas İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru ve AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer'in de eşlik ettiği ziyaret sırasında şehit babası Mehmet Aydın ve annesi Mükerrem Aydın'a olayın yaşandığı gün şehir dışında olduğu için yanlarında bulunamadığını belirten Kaymakam Arslan, "Olayın ardından hemen yanınızda olamadım. Şehir dışındaydım. Bir saat önce uçakla Milas'a döndüm. İlk önce sizleri ziyaret etmek istedim. Sizler kabul ederseniz bizler de sizlerin birer evladıyız. Sizlerin derdi, bizlerin derdidir. İnşallah en kısa sürede sıkıntılarınızı gidereceğiz. Devletimiz Allah'a çok şükür güçlü, milletimiz duyarlı. Bizlerde koşturarak bu mağduriyetin giderilmesi için vesile olacağız. Kaymakam Arslan, ailecek sık sık ziyaret ettikleri büyükbabasına ait olan evde 1987 yılında yangın çıktığını ve büyük hasarın oluştuğunu ifade ederek, şehit ailesinin olaydan sonra neler yaşadıklarını daha iyi anladığını söyledi. Bu tür olaylar her zaman herkesin başına gelebilir. Bize düşen millet ve devlet olarak sizlerin yanında olmak. Buradaki bu yarayı, bu sıkıntıyı hep birlikte tedavi etmek ve onarmak" dedi. - MUĞLA