Kaymakam Altınpınar, Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Yozgat'ta yapılan Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda birinci ve ikinci olan Gedikhasanlı Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.



Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Kaymakam Altınpınar, azmin ve çalışmanın karşılığının mutlaka bir gün başarıyı getireceğini söyledi.



Gedikhasanlı Ortaokulu öğrencilerinin, şartları kendilerinden çok daha iyi takımları yenerek başarı elde etmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Altınpınar, "Azim ve kararlılık her zaman başarıyı getirecektir. Biz de öğrencilerimizin azimli olmalarını istiyoruz. İnşallah öğrencilerimiz, katılacağı bölge turnuvalarından da başarıyla dönecektir." dedi.



Gedikhasanlı Ortaokulu Masa Tenisi Kız takımı, 28-29 Nisan'da Nevşehir'de yapılacak bölge elemelerinde Yozgat'ı temsil edecek.