Kaymakam Alibeyoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.



İlçede sorun yaşayan esnaf ve vatandaşların diledikleri zaman Kaymakamlığa gidebileceğini aktaran Alibeyoğlu, ilçe merkezindeki bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.



İlçenin mülki amiri olarak fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirten Alibeyoğlu, sorunların giderilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini aktardı.



Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Alibeyoğlu'na teşekkür etti.