Kaymakam Alibeyoğlu'ndan Engelli Boyacıya Araba Jesti

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan engelliye araba hediye etti.



Alibeyoğlu, yeni alınan arabayı engelli boyacı Gürgün Şipalli'ye teslim etti. Arabayı teslim alan Gürgin Şipalli, tur atıp yakından inceledi.



Burada konuşan Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Bu kardeşimiz engelli olmasına rağmen sağlıklı birçok kişiden daha gayretli ve çalışkandır. Kendisi hiç kimseye muhtaç olmadan alın teri ile kazandığıyla ailesini ve geçimini sağlıyor. Daha önceki akülü arabası arızalandığından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurmuştu. Vakıf mütevelli heyetince karar olumlu çıktı. Bizde kendisine yeni bir araba aldık. Bu kardeşimiz artık bundan sonra kimseye ihtiyaç duymadan istediği yere gidebilecek" dedi.



Alibeyoğlu, bir hafta önce boyacılık yaptığı kulübesinde Gürgin Şipalli'yi ziyaret edip çay içmişti. - BİTLİS