Kaymakam Aktürk, Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, "Batman her yerde okuyor" projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.



Kaymakam Aktürk, Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunda yapılan kitap okuma etkinliğinde öğrencilerle birlikte kitap okudu.



Etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet eden Aktürk, "Eğitime daha iyi bir nitelik katmak ve toplumun bütün kesimlerinde okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ne kadar çok kitap okusanız o kadar genel kültürünüz artacaktır." dedi.



Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.