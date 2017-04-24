Kaymakam Akhan, Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Doğubayazıt Belediye Başkanvekili Kaymakam Ulaş Akhan, yeni kurulan geçici pazar yerindeki esnafı ziyaret etti.



Doğubayazıt'ta pazarcı esnafı için tahsis edilen PTT'nin yan tarafındaki alan tamamen yenilendi.



Parke taşıyla kaplanan pazar yerinde, İnegöl Belediyesi iş birliğiyle esnafı yağmur ve güneşten korumak amacıyla büyük şemsiyeler temin edildi.



Yeni kurulan geçici pazar yerini ziyaret eden Akhan, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.



Akhan, yaptığı açıklamada, pazar yerini tamamen parke taşıyla kaplayarak esnafı çamur ve tozdan kurtardıklarını söyledi.



Akhan, "Son olarak da büyük şemsiyeler temin ettik. Pazarcı esnafımızın talepleri doğrultusunda düzenlemelerimiz devam edecek. Pazar yerimiz gün geçtikçe daha da şenleniyor." dedi.