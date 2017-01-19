Kaymakam Adanur'dan Cizre Çarşısı Esnafına Ziyaret

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur, ilçedeki tarihi alanları ve tarihi Cizre Çarşısı esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi.



Çarşıdaki incelemelerin ardından esnafla bir araya gelen Adanur, "Sokak Sağlıklaştırılması" projesini hayata geçireceklerini dile getirdi.



Mehmet Ağa Kasrı, Katip Yusuf Evi, Tarihi Cizre Çarşısı alanlarında restorasyon ve bakım çalışmaları yapılması için ilgili birimlere talimat verildiğini aktaran Adanur, esnaflarla sohbet edip, yapılacak çalışmalarla ilgili vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.