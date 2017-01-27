Kaymakam Acar'dan Rektör Aydın'a Ziyaret

Bozkurt Kaymakamı Murat Acar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Ziyarette KÜ'nün ve Bozkurt ilçesi hakkında görüşler paylaşılarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.



Rektör Aydın, KÜ'nün her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirterek Acar'a görevinde başarılar diledi.