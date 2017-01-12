Muş Ticaret ve Sanayi Odası, "Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için güç birliği" projesinin tanıtımını yaptı.
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü Hanifi Aydar, Muş'ta kayıtlı istihdamın arttırılarak ildeki işsizliğin ve buna bağlı göç olgusunun azaltılması yoluyla sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.
Projenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Aydar, şöyle konuştu:
"Proje kapsamında dünya, Türkiye ve bölgede kadın istihdamının analizine yönelik literatür taraması yapılmış. Muş'ta düşük kadın istihdam oranlarını anlamaya ve çözüm üretmeye yönelik 200 kadınla ve 100 işletme ile yüz yüze anket çalışması yürütülmüştür. Aynı zamanda kadınların iş gücü piyasasında karşılaştıkları sorunları anlamaya ve çözüm üretmeye yönelik yerel paydaşların katılımıyla çalıştay düzenlenmiştir. Anket çalışmaları ve çalıştay neticesinde 'Muş'ta kadın istihdamı, sorunlar ve stratejik çözüm önerileri' başlıklı rapor hazırlanmıştır."
Toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Kenan Mergen, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ramazan Turan, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Özcan Sayılgan ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Kayıtlı İstidamın Desteklenmesi İçin Güç Birliği" Projesi
Muş Ticaret ve Sanayi Odası, "Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için güç birliği" projesinin tanıtımını yaptı.
Muş Ticaret ve Sanayi Odası, "Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için güç birliği" projesinin tanıtımını yaptı.