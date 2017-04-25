Kayısı İçin Çıplak Ayakla Ankara'ya Yürüyecek

Malatya'da yaptığı ilginç eylemlerle tanınan Veysel Karani isimli vatandaş bu kez de kayısının sorunlarına dikkat çekmek için çıplak ayakla Ankara'ya kadar yürüyeceğini söyledi.



Malatya kayısının birçok sorunu olduğunu aktaran Karani, tüm sorunların çözülmesi için Malatya'daki üreticiler adına Malatya'dan Ankara'ya kadar çıplak ayakla yürüyeceğini ifade etti. Yaptığı eylemelerle ses getiren Karani, eylem yaptığı için ailesinin kendisine kızdığını ancak bir vatan sevdalısı olarak sorunlara sessiz kalmaya tahammül edemediğini söyledi.



Kayısının Malatya için önemli olduğuna değinen Karani, yetkililere de seslenerek, kayısının sorunlarının çözülmesini istedi. - MALATYA