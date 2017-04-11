Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

- Kayısı ağaçlarından görüntüler Çiçek açan ağaç dallarına konan arılar Kayısı bahçelerinde otlayan koyunlar IĞDIR - Kayısı üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır'da kayısı ağaçları çiçek açtı.

Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

- Kayısı ağaçlarından görüntüler
Çiçek açan ağaç dallarına konan arılar
Kayısı bahçelerinde otlayan koyunlar IĞDIR - Kayısı üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır'da kayısı ağaçları çiçek açtı. Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovası'nda kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti, Iğdır Ovası, Türkiye, Iğdır
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