Kayıp Yaşlı Adaman Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İbrahim köyünde ot toplamak için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan alzheimer hastası yaşlı adam, ormanlık halde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre Bozkurt İbrahim köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Yıldırım Özkan, 23 Nisan Pazar günü 'ormana ot toplamaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Daha sonra bir daha geri dönmeyen Özkan'ın ailesinin yaptığı ihbar üzerine jandarma ekipleri arama başlattı. AFAD, UMKE ve köylüler de destek verdiği arama sonrasında Özkan'ın cesedi, evine yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan ormanlık alanda bulundu. Üzeri karla kaplanmış halde bulunan Özkan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bozkurt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU