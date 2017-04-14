Kayıp Üniversitelinin Cesedi Bulundu

İSTANBUL'daki özel bir üniversitede okuyan, Eskişehirspor Kulübü fizyoterapisti olan, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 24 yaşındaki İhsan Karaağaç'ın cansız bedeni Alsancak Semti'nde denizden çıkartıldı. Karaağaç'ın otomobili ise İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı İlçesi'ndeki bölümünde bulundu. Genç adamın sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Konak İlçesi Alsancak Semti'nde dün sabah saatlerinde bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. Deniz polisinin sudan çıkarttığı ve genç bir erkeğe ait ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, talihsiz gencin İstanbul'daki Okan Üniversitesi'nin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi, aynı zamanda Eskişehirspor Kulübü fizyoterapisti de olan İhsan Karaağaç olduğunu belirledi.



OTOMOBİLİ TORBALI'DA BULUNDU



Yakınlarının talihsiz gençten 2 gündür haber alamadığı ortaya çıktı. Üniversiteli gencin, 26 DK 835 plakalı otomobili ise İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı İlçesi kısmında park halinde ve kapıları kilitli olarak bulundu. Olayla ilgili Karaağaç'ın yakınlarına bilgi verildi. Çevresinde sevilen bir kişi olan Karaağaç'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.



YARA İZİNE RASTLANMADI



Yapılan otopside ilk bulgulara göre Karaağaç'ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeninin detaylı otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Cenazesi ailesine teslim edilen Karaağaç, Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.



- İzmir