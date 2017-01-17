Kayıp Tamircinin Cesedi Bulundu

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde 2 gün önce kaybolan 34 yaşındaki Recep Çalıkuşu'nun cesedi bulundu.



Saray'da elektronik eşya tamircisi, bekar olan Recep Çalıkuşu, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Çalıkuşu'nu arama çalışmaları sürerken, Kırklareli'nin Vize İlçesi'ne bağlı Çakıllı Beldesi'nde oturanlar arazide erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada cesedin Çalıkuşu'na ait olduğu belirlendi. İlk kontrollerde vücudunda herhangi bir iz bulunmayan Çalıkuşu'nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Saraytekirdağ