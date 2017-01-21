Kayıp Sitelere Chrome'dan Ulaşın!

Internet Archive'ın ünlü Wayback Machine aracı, web sayfalarının eski sürümlerine bakmanıza olanak tanıyor. Bu sayede artık hayatta olmayan bir web sitesine dahi göz atabiliyor veya herhangi bir sitede son zamanlarda yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz. Yeni yayınlanan bir Chrome eklentisi ise bunları daha da kolay bir hale getirdi.



Wayback Machine Chrome eklentisi, 404 hatalarıyla (veya diğer hata kodlarıyla) karşılaştığınızı algılıyor ve bu sitesin arşivlenmiş bir sürümünün olup olmadığını kontrol ediyor. Bu sayede herhangi bir nedenle silinmiş bir sayfaya Internet Archive'ın arşivi üzerinden, Wayback Machine'i hiç ziyaret etmeden ulaşabiliyorsunuz.



Chrome eklentisi: Wayback Machine for Chrome