Kayıp Şehir Z Filmi
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Percy Fawcett kendini Amazon ormanlarına adamış bir kaşiftir. Kaşif, araştırdığı bölgede daha önce bilinmeyen, bir zamanlar bölgeye yerleşmiş olabilecek gelişmiş bir uygarlığa dair kanıtlar bulur. Bunları bilim camiasına açıkladığında ise Amazon yerlilerini vahşiler olarak gören bilim insanları kanıtlara gülüp geçerler. Yılmayan Percy, destekleyici karısı, oğlu ve yardımcısının desteğiyle tekrar Amazon ormanlarına döner. İddiasını kanıtlamak için araştırmalar yapan kaşif, 1925 yılında ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ardından pek çok maceraperest, Fawcett ve ekibini bulmak için yola koyulur ama girişimler sonuçsuz kalır ve bu bölge artık Kayıp Z Şehri (Lost City of Z) olarak adlandırılır...
YÖNETMEN: James Gray
SENARYO: James Gray, David Grann
OYUNCULAR: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Edward Ashley, Angus MacFadyen, Ian McDiarmid, Clive Francis, Pedro Coello, Matthew Sunderland, Johann Myers , Murray Melvin, Harry Melling, Michael Jenn, Franco Nero, Frank Clem
FİLMİN TÜRÜ: Aksiyon
ORİJİNAL ADI: The Lost City of Z
YAPIMCI FİRMA: Keep Your Head, MICA Entertainment
YAPIM YILI: 2017
YAPIM ÜLKESİ: ABD
ORİJİNAL DİLİ: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Almanca
FİLMİN SÜRESİ: 141 dk.
DAĞITICI FİRMA: Chantier Films
VİZYON TARİHİ: 21.04.2017
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