Kayıp Sanılan Kader Uyuşturucu Kuryesi Çıktı

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kader Ö., 21 Ocak Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında ailesine Atatürk Havaalanı'na gideceğini ve 2 saat sonra döneceğini söyleyerek İstanbul Beylikdüzü'ndeki evinden ayrılmıştı.

Bundan 1 saat sonra annesiyle telefonda konuşan Kader'den bir daha haber alınamamıştı. Arkadaşları da sosyal medyadan #kadernerede hashtagi oluşturarak, Kader'in fotoğrafını paylaşmış, bulunması için yardım istemişti. Başta KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve tanınmış isimler olmak üzere binlerce kişi Kader'in bulunabilmesi için fotoğrafını paylaşmıştı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KOÜ'lü Kader Ö.'nün aslında kayıp değil, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve bu nedenle cezaevinde olduğu ortaya çıktı. İddialara göre; Kader Ö. ve annesi Seyhan Ö. uyuşturucu kuryeliği yapıyordu.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

İkili, Afrika'dan getirdikleri içinde uyuşturucu bulunan valizle birlikte havaalanında fark edilip yakalandı. KOÜ'lü Kader Ö. ve annesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne kız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

ARKADAŞLARI ŞOKTA

Kayıp olduğunu düşündükleri Kader Ö.'nün bulunması için sosyal medyayı ayağa kaldıran üniversitedeki arkadaşları adeta şoka girdi. Kader Ö.'nün en yakından arkadaşlarından biri, konuyla ilgili, "Olay doğru, biz de şoktayız. Kayıpken aslında tutukluymuş. Ancak annesi bizi telaşlandırdı kızım yok diye. Biz de bu durumları bilmediğimiz için saatlerce aradık. Bizi annesi yönlendirdi, sonra kardeşi. Ulaşamadık vs. diye. Yurtdışında dediler ondan sonra paylaşımları kaldırın dediler. Ben ve arkadaşlarım zor durumda kaldık" dedi.