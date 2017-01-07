Kayıp Şahsın Cesedi Sahile Vurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 gün önce evden balık avlamak için ayrılan ve geri dönmeyen Macit Kaplan'ın cesedi Adana'nın Yumurtalık ilçesi sahilinde bulundu.



Yumurtalık Kokar Burnu mevkiinde sahilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sahilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemede cesedin eşkalinin, 3 gün önce Hatay'ın İskenderun İlçesi Arsuz Beldesi'nde evden balık avlamaya gittiğini söyleyerek ayrılan ve geri dönmeyen 65 yaşındaki Macit Kaplan'a benzediği tespit edilince Kaplan'ın yakınları Yumurtalık'a çağırıldı.



Yakınları tarafından teşhis edilen Kaplan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.