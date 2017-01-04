Kayıp Şahsın Cesedi Fındık Bahçesinde Bulundu

Bulancak ilçesinde, bir süredir kayıp olan yaşlı adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Şemsettin Mahallesi'nde ikamet eden Eşref Boz (75), 30 Aralık'ta ayrıldığı evine geri dönmedi.



Yakınlarının emniyete kayıp başvurusu yapmasının ardından Boz'un bulunması amacıyla bölgede geniş çağlı arama çalışması başlatıldı.



Yapılan çalışmalar sonucu Boz'un cesedi, ilçenin Erdoğan köyündeki bir fındık bahçesinde bulundu.



Boz'un, hayvanlar tarafından tahrip edildiği belirlenen cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.