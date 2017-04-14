Kayıp Şahsı Öldürüp Toprağa Gömmüşler

Bursa'da 1 aydır kayıp olan bir kişi, kafasına 2 el ateş edilip toprağa gömülmüş halde bulundu.



Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan tarlasına giden bir kişi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, toprağı eşeleyince cesetle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla vücudunda dövmeler bulunan genç Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ölen şahsın 35 gün önce annesi Emine Ermen tarafından kayıp başvurusu yapılan Ömer Erkmen (25) olduğu belirlendi. Kafasına 2 adet kurşun sıkılan Erkmen'in faillerini bulmak için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. - BURSA