Kayıp Şahıs Afad Ekipleri Tarafından Bulundu

İznik ilçesinde kayıp şahıs, AFAD ekiplerince bulundu.



Alınan bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Elbeyli mahallesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Babuç'un (40), ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından oluşturulan 30 kişilik ekip, Babuç'un bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından ekipler, Babuç'a Gürmüzlü köyü yakınlarında ulaştı.



Donmak üzere olduğu belirtilen Babuç, köye indirilerek hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansıyla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Babuç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.