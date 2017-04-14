Kayıp mimar ATM'de bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan mimar Elgiz Boyalı, geçen cumartesi günü gittiği Etiler'deki yoga merkezinde çantasını bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Sırra kadem basan Elgiz Boyalı 5 gün boyunca ailesini ve arkadaşlarını aramayınca İzmir'de yaşayan anne Türker Boyalı ile emekli kimya mühendisi baba Ali Dönmez Boyalı kızlarını aramak için İstanbul'a geldi. İki günde iki ayrı otelde görülen fakat tekrar kayıplara karışan Elgiz Boyalı'nın hayatından endişe duyan anne ve babası Arnavutköy Polis Merkezi'ne başvurdu. Anne ve baba çaresiz şekilde kızlarından bir haber almak için arama çalışmalarını devam ettirirlerken dün 16.00 sıralarında Elgiz Boyalı devriye gezen polis ekipleri tarafından Mecidiyeköy'deki bir ATM'den para çektiği sırada bulunup ailesine teslim edildi. Boyalı'nın bipolar bozukluk hastalığıyla mücadele ettiği ve zaman zaman 'takip edildiği hissine' kapıldığı iddia edildi.

(Kaynak: Sabah)