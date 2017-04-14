Kayıp mimar 5 gün sonra bulundu

Genç mimar ATM'den para çektiği sırada bulundu



İSTANBUL - Etiler'de bir yoga merkezinden çıktıktan sonra kayıplara karışan genç mimar, bir ATM'de para çekerken bulundu.

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 35 yaşındaki mimar Elgiz B. geçen cumartesi günü bir anda sırra kadem bastı. En son Etiler'de bir yoga merkezinde görülen Elgiz B.'nin merkezde çantasını bırakarak çıktığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Elgiz B.'nin İzmir'deki ailesi kızlarından uzun süre haber alamayınca paniğe kapıldı ve İstanbul'a geldi.

Kızlarını aramak için İstanbul'a gelen anne Türker B. ile emekli kimya mühendisi baba Ali Dönmez B. yaptıkları araştırmada kızlarının iki günde iki ayrı otelde görüldüğünü fakat sonrasında yine kaybolduğunu öğrendi. Bunun üzerine Elgiz B.'nin hayatından endişe duyan anne ve babası Arnavutköy Polis Merkezi'ne başvurdu.

Anne ve baba çaresiz bir şekilde 5 gündür kayıp olan kızları için arama çalışması sürdürürken dün 16.00 sıralarında Elgiz B. devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Mecidiyeköy'deki bir ATM'den para çektiği sırada bulunan Elgiz B. anne ve babasına teslim edildi.

Baba Ali Dönmez B., kızı Elgiz B. bulunmadan önce yaptığı röportajda şunları söylemişti: "En son saat 11.00 civarında bir otelde görülmüş. Bana haber verildi. Biz de takipteydik zaten. Aynı zamanda da Arnavutköy karakoluna da bildirdik zaten. Yoga merkezinde bıraktığı çantayı da bu sabah bize verdiler.

Kızım mimar ama 2-3 aydır iş yapmıyordu. Cumartesi günü eve gitmemiş. Çıktı o çıkış, 5 gündür yok. Bir ara haber alındı. Bir otelde kalmış, kredi kartımı kullandığı için anladık."

Elgiz B.'nin bipolar bozukluk hastalığıyla mücadele ettiği ve zaman zaman 'takip edildiği hissine' kapıldığı iddia edildi.

(ÖY-