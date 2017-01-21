Kayıp Masallar

Günümüzde teknolojinin çocuk gelişimine olumsuz etkisini işleyen oyun, masalların, romanların kitapların önemini vurguluyor.



Ali, kitap okumayı hiç sevmeyen, okuldan eve geldiği gibi televizyon karşına geçen, haylaz bir çocuktur. Ailesi ve öğretmeni Ali'ye okuma alışkanlığı kazandırmak için birçok yol denerler ve çareyi eğer kitap okumazsa ona televizyonu yasaklamakta bulurlar. Bu durum Ali'nin hiç hoşuna gitmez ve duruma hemen bir çare bulur. Fakat işler hiç de Ali'nin planladığı gibi gitmeyecektir. Garip bir şekilde kendini birden masallar diyarında bulur. Ali bu durumun şaşkınlığını atlatamadan, tüm masal karakterlerinin onu kahramanları sanmaları Ali'yi iyice şaşırtır. Masal karakterleri hiç de masallarda anlatıldığı gibi mutlu değildir. Çocuklar artık onların hikayelerini okumadıkları için hepsi çok mutsuz ve zor durumdadır. Bu duruma çok üzülen Ali onları kurtarmaya söz verir ve masal kahramanlarının düşmanı Televizyon Kafalı Adam'la savaşır. Bu savaştan galip çıkan Ali, çocukların artık televizyon izlemek yerine masal okumalarını sağlar ve masal kahramanlarımız eski mutlu günlerine döner.



Yönetmen: Gamze Aksoy