Kayıp Malezya Uçağından Umut Kesildi





Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait kayıp yolcu uçağını arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanamadı.



3 ülkenin katılımıyla yaklaşık üç yıldır havadan, denizden ve karadan sürdürülen arama kurtarma çalışmaları netice almadan son buldu.



Arama faaliyetlerini yürüten Avustralya, Malezya ve Çin, Hint Okyanusu açıklarında 120 bin kilometrekarelik bir alanı taradı.



Eldeki tüm bilimsel bilgiler ve teknolojik imkanların seferber edilmesine rağmen herhangi bir ize rastlanamadığı için deniz tabanını insansız deniz altılarla tarama yöntemine de son verildi.



Havacılık tarihinin en gizemli olayı olarak kayda geçen kayıp Malezya uçağını bulma çalışmaları için 160 milyon dolar harcandı.



239 yolcusuyla havalanan MH370 sefer sayılı uçak 8 Mart 2014 günü Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Malezya uçağından Kurtarma MH370 kesildi MH370 Malaysia Airlines umut Kayıp Avustralya Gepost: 17 januari 2017