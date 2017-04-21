Kayıp Malezya Uçağı Aranan Alanın Kuzeyinde Olabilir

Avustralya'da Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO), Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçağın şimdiye kadar aranan alanın kuzeyinde olabileceğini açıkladı.



CSIRO, kayıp uçağı arama çalışmalarına liderlik yapan Avustralya Taşımacılık Güvenliği Bürosu (ATSB) için yaptığı çalışmaları rapor halinde yayımladı.



Araştırma ekibinden Dr. David Griffin ve bir grup bilim adamının hazırladığı raporda, kayıp uçağın, Güney Hint Okyanusu'nda önceki arama alanının kuzeyinde kalan yaklaşık 25 bin kilometrekarelik alanda olduğundan "emin olunduğu" ifade edildi.



Raporda, uçağın düştüğüne inanılan yeni yerin, ilk kez gerçek bir Boeing 777 kanat parçasının modellenip sürüklenmesinin analiz edilmesiyle tespit edildiği belirtilerek, bulguların aralık ayında ulaşılanları destekler nitelikte olduğu vurgulandı.



Raporda, yapılan çalışmaların, Temmuz 2015'te, Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda bulunan kayıp uçağa ait parçaların nasıl oraya gittiğinin belirlenmesini sağladığı da kaydedildi.



Öte yandan Avustralya Ulaştırma Bakanı Darren Chester, CSIRO'nun raporunu memnuniyetle karşıladıklarını fakat uçağın bulunduğu yere dair net deliller bulunmaması nedeniyle yeniden arama başlatmayacaklarını ifade etti. Chester, CSIRO'nun raporunun devam eden araştırmalarda kullanılması için Malezya'ya gönderildiğini söyledi.



CSIRO, Aralık 2016'da yayımladığı raporunda da kayıp uçağın aramaların yapıldığı alanının kuzeyinde olduğunu açıklamıştı. Ancak Avustralya Ulaştırma Bakanlığı, raporda uçağın yerinin "kesin olarak" belirtilmediği için yeni bir aramaya gerek duyulmadığını bildirmişti.



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan 8 Mart 2014'te Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanmasından yaklaşık 2 saat sonra 239 yolcu ve mürettebat ile ortadan kaybolan MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağının tüm aramalara rağmen izine rastlanamamıştı.



Yaklaşık 2 yıl boyunca uçağın düştüğüne inanılan Güney Hint Okyanusu'ndaki 120 bin kilometrekarelik alanda yapılan tarama faaliyetinde herhangi bir ize ulaşılamayınca arama faaliyetlerini yürüten Avustralya, Malezya ve Çin, 17 Ocak'ta arama çalışmalarının süresiz askıya alındığını açıklamıştı.