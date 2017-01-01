Gün boyu hastane hastane dolaşan yakınları, Haykal Mousallem'i Adli Tıp morgunda teşhis etti.
Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA
Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Mousallem'in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem'i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.
Kayıp Lübnanlı Bankacı, Adli Tıp Morgunda Bulundu
Gün boyu hastane hastane dolaşan yakınları, Haykal Mousallem'i Adli Tıp morgunda teşhis etti.
Gün boyu hastane hastane dolaşan yakınları, Haykal Mousallem'i Adli Tıp morgunda teşhis etti.
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