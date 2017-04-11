Kayıp Kuyumcunun Cesedi Ormanlık Alanda Kurşunlanmış ve Yanmış Halde Bulundu

Antalya'da 6 gündür kayıp olan kuyumcu, ormanlık alanda vücudunun büyük bölümü yanmış ve kurşunlanmış halde ölü olarak bulundu.



Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi evli ve 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçtiğimiz hafta salı günü aniden ortadan kayboldu. Ailesi bir gün sonra polise giderek Vedat Şenay'dan haber alamadıklarına dair kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri de olayla ilgili araştırma başlattı.



Dün gece saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümünde yanık bulunan ve üzerinde kurşun izleri olan erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bulunan ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis ekipleri, Vedat Şenay'a ait olduğu düşünülen cesedin teşhisi için durumu aileye haber verdi. Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen aile cesedi teşhis etti. Şenay'ın 07 GSZ 25 plakalı otomobili ise, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu bölgesinde bulunduğu öğrenildi.



Vedat Şenay'ın yakınları olayın nedenini bilmediklerini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ANTALYA