Kayıp Köpeğini Afişle Arıyor

TOKAT'ta 55 yaşındaki Şinasi Kadıoğlu, kaybolan 4.5 aylık Dommili adlı golden retriever cinsi köpeğini, yaptırdığı 500 lira ödüllü afişlerle arıyor.



İddiaya göre, işçi emeklisi Şinasi Kadıoğlu'nun kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki köpeği yaklaşık bir hafta önce çalındı. Polise haber veren Kadıoğlu, köpeğini bulmak için kendisi de çalışma başlattı.



Köpeği Dombili'nin kendisi için çok önemli olduğu ve kaybolmasına ailecek çok üzüldüklerini ifade eden Şinasi Kadıoğlu, "Bulan, gören arkadaşlardan yardım bekliyorum. Uzun yıllardır köpek besledim, küçükken babam av köpeği besliyordu. Hayvan sevgisi bizim ailede uzun yıllardır olan bir şey. Bir haftadır kayıp köpeğim bu süreçte dört beş kişi aradı ama benimki değildi. Köpeğimi bulana ödül olarak 500 lira vereceğim ama daha fazla isterlerse de fazlasını da veririm" dedi.



Köpeğinin eğitimine çok emek verdiğini belirten Kadıoğlu, "Tuvalet eğitimini vermiştim, oturmasını, yatmasını öğretmiştim. Çok sevecen bir köpekti, hep elimden beslenirdi. Yemeğini avucuma alırdım o şekilde beslenirdi. Yani ilgilenilmeden, sevilmeden, oynamadan yemek yemezdi, su içmezdi. O kadar hassas köpekti. Kaybolduğunu düşünmüyorum kesinlikle çalındı. Kapımın önünde bağlıydı. 20 tane afiş yaptırdım, kendi mahallemden başlayarak astım, bunları çoğaltacağım. Tokatlı duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" dedi.



- Tokat