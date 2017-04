Kayıp kızların aileleri çok mutlu

Aileler kızlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor



ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen Salı günü kaybolan ve Cumartesi gecesi Fatsa Devlet Hastanesine gelerek polise teslim olan 10. sınıf öğrencisi Nazlı Özdemir ve Melike Türkan'ın aileleri kızlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Ders notlarından dolayı bunalıma girerek 18 Nisan Salı evi terk ettikleri öğrenilen 16 yaşındaki kızların Kırıkkale'ye gittikleri, Nazlı Özdemir'in annesinin rahatsızlandığını öğrenince geri döndükleri belirtildi.

Cumartesi gecesi Fatsa Devlet Hastanesine gelerek polise teslim olan Nazlı Özdemir ve Melike Türkan'ın aileleri kızlarını teslim alarak emniyet güçlerinden evlerine götürdüler. Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde oturan Nazlı Özdemir'in ailesi mutluluğunu kendilerini evlerinde ziyaret eden ve telefonla arayan eş dost ve akrabaları ile paylaşıyorlar. Kızlarına sağ salim kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Özdemir ailesinin fertleri tekrar eski yaşantısına kısa zamanda döneceklerini belirttiler.

"Hayata ikinci kez doğdum"

Kızını sağ salim bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Baba Uğur Özdemir, "Hayatımın en güzel mutluluğunu yaşıyoruz aile olarak. Kayıp olduğu günden bulunduğu bu zamana kadar acılı bekleyişimiz devam etti. Türkiye genelindeki bütün anne ve babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarımızda aşırı güven olması bu tür sıkıntılarla ailelerin karşı karşıya koyuyor. Biz çocuklarımıza güveniyoruz onlarında özgüveni bu sayede artıyor. Dışarıdan gelecek zararlı insanların yaptıklarından dolayı ne olacağını düşünemiyoruz. Allah kimseye bu ağır acıyı yaşatmasın. Kızımın bulunduğu an tonlarca yük üzerimden kalktı diyebilirim. Hayata ikinci kez doğdum diyebilirim. Kızım başına bana göre sevgili veya yakın arkadaşlıktan dolayı alı koyma geldi. Emniyet güçlerimiz bu konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Kayıp olduğu günlerde Kırıkkale iline gittiğini kızım bana söyledi. Sonrasında Samsun'a geri dönüp Fatsa'ya gelmişler. Onları getiren götüren biri var mı onu da kızıma sormadım. Zaten biraz durumu psikolojik olarak sıkıntılı. Yaşadığı durumlar kendisini etkiledi diyebilirim. Ailesi olarak her zaman yanındayız. Kızımıza yaşadıkları ile ilgili çok zoru sormadık. Kendisinin bizlere anlatmasını bekliyoruz" dedi.

"Kızım benim hastalığıma dayanamayıp yuvasına geri döndü" diyen anne Şengül Özdemir, "Yaşadıklarımız beni çok üzdü ve hastanelere düştüm. Dayanacak gücüm kalmamıştı ve ailem beni rahatsızlandığım için hastaneye götürmüşlerdi. Kızım rahatsızlığımı duyarak geri döndü ve yanıma geldi. Yanıma geldi ve sarıldı boynuma. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten. Kızlarımızı bulmada bizlere çok yardımcı oldular. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" diye konuştu.