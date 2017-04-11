Kayıp Kişinin Cesedi Baraj Gölünde Bulundu

Çorum'da yaklaşık 2 aydır haber alınamayan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.



İskilip ilçesine bağlı Salur köyü civarındaki Obruk Barajı'nda balık avına çıkan vatandaşlar, ağlarına takılan erkek cesedini kıyıya çıkardıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin, 55 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 çocuk babası Haydar Boztepe'ye (56) ait olduğu belirlendi.



İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürülen Boztepe'nin cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Boztepe'den 16 Şubat'tan sonra haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Boztepe'nin cep telefonu sinyallerinden yola çıkan jandarma ile AFAD ekiplerinin Obruk Barajı civarında yaptığı aramalardan sonuç elde edilememişti.