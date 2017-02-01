Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 4 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Saruhanlar köyünde yaşayan Hasan Seykan (27), 4 gün önce sabah evden ayrıldı. Seykan'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ve Kütahya AFAD ekipleri, karlı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kayıp Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 4 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 4 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.