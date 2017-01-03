Kayıp Keçi Sahibine Teslim Edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bakkal tarafından sokakta bulunan keçiyi,i zabıta ekipleri sahibini bularak teslim etti.



Cemalpaşa Mahallesi'nde bakkal işleten Ali Usta, işyerinin bulunduğu sokak üzerinde tek başına gezen bir keçi gördü.



Bir süre kovaladıktan sonra yakaladığı keçiyi, kaçmaması için İmam Hatip Ortaokulu duvarındaki demire bağladı.



Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan zabıta ekipleri, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yaşayan keçinin sahibi olduğu öğrenilen Tahsin Akgüner'in yeğenine teslim etti.



Bakkal Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerimin bulunduğu sokakta tek başına giden keçi gördüm. Sahipsiz olduğunu farkettiğim keçiyi yakalayıp iple bağladıktan sonra zabıta ekiplerine haber verdim. Onlarda sağ olsunlar kısa sürede sahibini buldular. Teslim ettik. Vatandaşlık görevimi yaptım. Herkesin de yapmasını isterim." dedi.