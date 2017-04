Kayıp Kargası "Çirkin"İ Bulana Para Ödülü Verecek

Samsun'da esnaf olan 58 yaşındaki Şemseddin Akdaş, "Çirkin" adını verdiği kaybolan kargasını esnaf arkadaşlarıyla sokak sokak arıyor. Akdaş, "Çirkin"i bulana para ödülü verecek.



Yabancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Şemseddin Akdaş, 3 yıl önce yuvasından düşen ve kedilerin saldırısına uğrayan karga yavrusunu dükkanında beslemeye başladı. "Çirkin" ismini verdiği kargaya adeta bir bebek gibi bakarak iyileştiren Akdaş, evcilleşmesinin ardından kargayı bir daha bırakmadı.



Şemseddin Akdaş, yaklaşık bir ay önce kaybolan "Çirkin" isimli kargayı esnaf arkadaşlarıyla sokakları dolaşarak bulmaya çalışıyor.



"Çirkin"i getirene 2 bin lira ödül



Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kargasının kaybolması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi.



Ona çocuk gibi baktığını, aynı tabakta yemek yediklerini dile getiren Şemseddin Akdaş, "Elimdeki yiyeceği alıyordu. İş yerimde kalırdı. Sabahları dışarı çıkar, gezerdi. Acıktığında dükkana dönerdi. Çok alışmıştım ona, çarşının da maskotu olmuştu." dedi.



Bir ay kadar önce Çirkin'i yine dükkanın önüne bıraktığını belirten Akdaş, her zaman dolaşıp döndüğünü ama bu sefer dönmediğini dile getirdi.



Kargasının çalındığını düşündüğünü vurgulayan Şemseddin Akdaş, "Kim götürmüşse getirsin. Getirene 2 bin lira ödül vereceğim. Bulmak için çarşıdaki esnaf arkadaşlarımla her yerde onu arıyoruz. Her gün motosiklet ile işe gelirken giderken parklara, sahile bakıyorum. Çirkin, kafes hayvanı değil. Onun özgür olması, gezmesi lazım. Çirkin'i çok özledim. Esnaf arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor, birlikte arıyoruz." diye konuştu.



Çarşı esnafından Burak Yiğit de karganın kaybolmasına üzüldüklerini dile getirerek, "Biz de kargaya alışmıştık. Her gün yanımıza gelir, elimizdekilerden yerdi. Çok evcil, güzel bir hayvandı. Şemsi dayı ile çarşı pazar onu arıyoruz." ifadesini kullandı.



Çarşıda çay ocağı işleten 58 yaşındaki Nuri Şahin de karganın çarşının maskotu olduğunu, kaybolmasından sonra sokaklara, parklara baktıklarını anlattı.