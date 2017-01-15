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Alzheimer Hastası Kayıp Kadının Cansız Bedeni Derede Bulundu

Alzheimer Hastası Kayıp Kadının Cansız Bedeni Derede Bulundu

Artvin'de geçtiğimiz Perşembe günü kaybolan alzheimer hastası 71 yaşıdaki Mine Cebir'in cansız bedeni, evinden 3 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Alzheimer Hastası Kayıp Kadının Cansız Bedeni Derede Bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde önceki gün kaybolan alzheimer hastası 71 yaşındaki Mine Cebir'in cansız bedeni dere içinde bulundu.

EVİNDEN 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Alzheimer hastası olan ve 12 Ocak Perşembe günü Taraklı Köyündeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 çocuk annesi Mine Cebiri'i bulmak için eğitimli köpeklerle başlatılan arama çalışması sonuç verdi. AFAD ve Jandarma ekipleri Cebir'in cesedini evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, dere içinde buldu. Mine Cebir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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