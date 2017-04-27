Kayıp Kadının Cesedi Ağaca Asılı Bulundu

TRABZON'un Tonya İlçesi'nde akibetinden haber alınamayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Çilingir'in cesedi ormanlık alandaki ağaca asılı halde bulundu.



Hoşarlı Mahallesi'nde oturan Ayşe Çilingir'den 1 günden bu yana haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulunarak yardım istedi. Yapılan aramalar sonrasında Ayşe Çilingir'in cesedi, sabah saatlerinde evinin yakınındaki ormanlık alanda bir ağaç dalına asılı bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından intihar ettiği sanılan Ayşe Çilingir'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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